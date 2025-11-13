Fas'tan İspanya'ya Uyuşturucu Taşıyan Şebeke Çökertildi

Fas'tan İspanya'ya uyuşturucu taşımak için yüksek menzilli yerli yapım insansız hava araçları kullanan bir şebekenin çökertildiği bildirildi.

İspanyol jandarması (Guardia Civil) ve Fas Kraliyet Jandarması tarafından yürütülen ortak operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Guardia Civil'in açıklamasına göre şebeke, menzili 200 kilometreyi aşan dronları Asyalı tedarikçilerden temin edilen parçalarla kendi imkanlarıyla üretiyordu.

Bu dronlar Güney İspanya'dan havalanarak Fas üzerinden esrar yüklüyor, dönüşte Endülüs bölgesindeki Vejer de la Frontera ve Tarifa şehirleri üzerinde taşıdıkları paketleri bırakıyordu.

İspanyol yetkililer, gece operasyonlarını kolaylaştırmak için paketlerin fosforlu işaretler ve telsiz frekanslı takip cihazlarıyla donatıldığını belirtti.

Şebekenin neredeyse her gece faaliyet gösterdiği, aynı anda 10'a kadar dron havalandırdığı ve yaklaşık 200 kilogram esrar reçinesi taşıdığı aktarıldı.

Düzenlenen beş baskında 8 çalışır durumda dron ile yapım aşamasındaki 10 dron ele geçirildi; ayrıca 150 kilogramdan fazla esrar ve 320 bin avro nakit paraya el konuldu. Operasyon kapsamında 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Fas'ın kuzeyi, Cebelitarık Boğazı'nın en dar noktasında Endülüs'ün güneyine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İspanya, coğrafi yakınlığı sebebiyle Avrupa'ya uyuşturucu girişinde başlıca güzergahlardan biri olarak görülüyor.

İspanyol polisi geçen yıl da Ukrayna yapımı dronlar kullanarak Fas'tan İspanya'ya uyuşturucu taşıyan başka bir suç şebekesini ortaya çıkarmıştı.