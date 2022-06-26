Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken yaşanan kargaşa sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 23'e yükseldi. Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken yaşanan kargaşa sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısı 23'e yükseldi. Fas resmi televizyon kanalı, En-Nazur bölgesi kaynaklarından aktardığına göre, Melilla kentindeki sınır hattından İspanya'ya geçmeye çalışırken 5 düzensiz göçmen daha hayatını kaybetti. Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca düzensiz göçmen de çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor. Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğunu kaydeden Fas makamları, en az 130 düzensiz göçmenin Melilla'ya geçtiğini belirtti. Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu. AA / Khalid Mejdoup - Güncel Kuzey Afrika İspanya Afrika Fas Güncel Haberler

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