Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısının 37 olduğu iddia edildi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında 24 Haziran'da yaşanan düzensiz göçmen akınında ölü sayısı Fas makamlarınca 18 olarak açıklansa da İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürdü.

Caminando Fronteras'ın Sözcüsü Helena Maleno, sınırdaki dikenli tel örgülerden atlayıp İspanya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin akını sırasında Fas tarafında ölenlerden sayısının 18 değil 37 olduğunu, halen ağır yaralılar bulunduğunu, ölü sayısının daha da artabileceğini duyurdu.

Sosyal medyadaki hesabından açıklama yapan Maleno, "Melilla'daki trajedide 37 kişinin öldüğünü doğruluyoruz. Bu nihai sayı değil, daha da artabilir." ifadelerini kullandı.

Fas İnsan Hakları Derneği de Fas hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Ölen düzensiz göçmenlerin insanlık dışı görüntüleri ve İspanya Başbakanı Sanchez'in sessizliği tartışılıyor

Diğer yandan düzensiz göçmen akını sırasında yaşanan olaylarda Fas tarafında ölenlerin insanlık dışı görüntüleri İspanyol basınında gündeme getirildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Fas'ın Nador kentinde cansız bedenleri yerlerde alt alta üst üste duran göçmenlerin kanlar içinde oldukları görüldü.

Bazı görgü tanıkları da İspanyol basınına verdikleri demeçlerde, cesetlerin olduğu yerlerde ve morglarda tahammül edilemeyecek bir koku bulunduğunu söyledi.

İspanya'nın Batı Sahra sorunundan dolayı Fas ile yaşadığı 10 aylık diplomatik krizi düzeltmek için nisan ayından itibaren adımlar atmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan düzensiz göçmen dramını "görmezden gelmekle" suçlandı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ile Podemos'dan ayrılan bazı siyasetçilerin kurduğu Mas Pais partileri "Fas yönetimini övdüğü" için Sanchez'i eleştirdi.

Podemos'un lideri ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Melilla'dan gelen görüntülerden şok oldum. Haksız yere hayatlarını kaybeden tüm insanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşananların ne olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. İnsan haklarına saygılı bir göç politikasına her zaman destek vereceğim." dedi.

Ana muhalefetteki Halk Partisi de Melilla'da yaşananlarla ilgili her şeyin şeffaf bir şekilde araştırılmasını istedi.

Melilla'daki düzensiz göçmen dramına Avrupa Birliği (AB) de şimdiye kadar sesiz kaldı.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Başbakan Sanchez, Brüksel'deyken basının soruları üzerine olaylara ilişkin "İspanyol hükümeti adına, Fas hükümeti ile yaptığımız ve en iyi ilişkilere ve yakın iş birliğine duyulan ihtiyacı gösteren olağanüstü iş birliğine teşekkür etmek isterim. Maalesef bugün Melilla kentinde yaşananlarda da gördüğümüz gibi düzensiz göçe karşı mücadelede ve içişlerinin yakın iş birliğine ihtiyaç olduğu görüşmüştür." demişti.