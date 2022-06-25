Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısı 18'e yükseldi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısının 18'e yükseldiği belirtildi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından Melilla kentindeki sınır hattında, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmen sayısının 18'e yükseldiği belirtildi. Fas haber ajansı MAP'ın En-Nazur bölgesi yerel makamlarından naklettiği habere göre, İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşanan arbedede ve tel örgülerin aşılması girişimi sırasında ağır yaralananlardan 13'ü daha yaşamını yitirdi. Böylelikle, söz konusu olayda ölenlerin sayısı 5'ten 18'e yükselmiş oldu. Haberde, olayda Fas polisinden ölen olmadığı bilgisine yer verildi. Melilla Valiliği, dün sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu. Yaşanan olayda 5 düzensiz göçmenin öldüğü, 76'sının yaralandığı ve bunlardan 13'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, 140 kadar Fas polisinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. AA / Gülşen Topçu - Güncel Kuzey Afrika İspanya Fas Güncel Haberler

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