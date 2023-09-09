Fas'taki depremin ardından Suriye Sivil Savunması "göreve hazır" olduklarını belirtti

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarmak için "göreve hazırız" açıklamasında bulundu.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarmak için "göreve hazırız" açıklamasında bulundu.

Beyaz Baretlilerden yapılan yazılı açıklamada, "Fas halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Arama kurtarma ekipleriyle dayanışma içinde olunduğu belirtilen açıklamada, Beyaz Baretlilerin deneyimleriyle insani yardım ve enkaz altındakileri kurtarma görevine hazır olduğu bildirildi.