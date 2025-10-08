Fas'ta Yolsuzlukla Mücadele İçin Anlaşma İmzalandı

Fas'ta yolsuzlukla mücadelenin de talep edildiği protestoların ardından çeşitli kurumlar yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele için mekanizmaların güçlendirilmesi konusunda bir anlaşma imzaladı.

Fas hükümetinden yapılan açıklamada, Fas Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzluğu Önleme Kurumu, Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bölge Gözetim Genel Müdürlüğünün yolsuzlukla mücadele konusunda bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmayla, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele alanında kurumlar arasındaki ortaklık ve entegrasyonun güçlendirilmesi, yolsuzlukla ilgili soruşturma ve incelemelerin etkinliğinin sağlanması amacıyla işbirliğinin ve bilgi alışverişinin artırılması amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma kapsamında uzman eğitim programları aracılığıyla kurumsal kapasitelerin geliştirilmesinin de hedeflendiği aktarılan açıklamada, anlaşmanın bir entegrasyon çerçevesi oluşturarak, devletin iç cephesini yolsuzluk risklerine karşı güçlendirme iradesini ortaya koyduğuna dikkati çekildi.

Fas hükümetinin bu adımı son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen gençlik protestolarının ardından geldi.

Fas'ta son 10 gün boyunca eğitim, sağlık ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin reform talebiyle gösteriler düzenleyen "Z Kuşağı 212 Hareketi", protestolarını 9 Ekim'e kadar askıya aldığını duyurmuştu.