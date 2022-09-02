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Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında

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Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında

Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Fas'ta reyting oranlarını takip eden Maroc Metri şirketinin açıklamasına göre, devlet televizyonu Kanal 2'de yayımlanan Türk dizisi "Söz", ağustos ayının son haftasında en çok izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşti.

Aynı kanalda ekrana gelen "Siyah Beyaz Aşk" dizisi ikinci, "Oğlum İçin" dizisi ise dördüncü sıradan listeye girdi.

Söz dizisi günlük 4 milyon 80 bin, Siyah Beyaz Aşk 3 milyon 848 bin, Oğlum İçin 3 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi.

Fas'ta Meksika ve Mısır dizilerini tahtından ederek son yıllarda ülkede en çok izlenen yapımlar arasında ilk sırayı alan Türk dizilerinin popülaritesi her geçen gün artıyor.

Fas lehçesiyle dublajı yapılan Türk dizileri her yaştan milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Kanal 2 Fas Güncel Haberler

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