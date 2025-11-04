Haberler

Fas'ta Yasadışı Kenevir Ekimi Azalıyor: %85 Düşüş Sağlandı

Güncelleme:
Fas İçişleri Bakanlığı, son 22 yılda yasadışı Hint keneviri ekim alanlarının yüzde 85 oranında azaldığını açıkladı. Yasal kenevir üretimi teşvik ediliyor.

Fas İçişleri Bakanlığı, son 22 yılda yasadışı Hint keneviri ekim alanlarının yüzde 85 oranında azaldığını bildirdi.

Bakanlığın, Temsilciler Meclisi'nde (parlamentonun birinci kanadı) bütçe görüşmeleri sırasında sunduğu raporda, 2003'te 134 bin hektar olan yasadışı kenevir ekili alanların, 2025'te 20 bin 627 hektara düşürüldüğü belirtildi.

Raporda, bakanlığın tıbbi ve endüstriyel amaçlarla yasal kenevir üretimini teşvik etmeyi hedefleyen ilgili yasanın uygulanması üzerinde çalıştığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, kenevirle bağlantılı hiçbir ürünün yasa dışı kullanımlara yönlendirilmemesi için önlemler alındığını aktardı.

Fas Ulusal Hint Keneviri ile İlgili Faaliyetleri Düzenleme Ajansı (ANRAC), ağustos ayında yaptığı açıklamada, yasal tıbbi Hint kenevirinin ilk sevkiyatını Avustralya'ya gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Fas'ta yasal kenevir üretim süreci

Fas Parlamentosu, 2021'de tıbbi, endüstriyel ve kozmetik amaçlı Hint Keneviri üretimini yasal hale getirmiş, keyif verici kullanım ise yasak kalmıştı.

Yasa ile üretim ve ihracat, 2022'de kurulan Ulusal Hint Keneviri ile İlgili Faaliyetleri Düzenleme Ajansının gözetimine alındı. İlk etapta Şafşavan, Tavnat ve Elhuseyma illerinde lisanslı ekime izin verildi.

Üretim alanlarının genişletilmesi ise talep ve altyapı durumuna göre mümkün hale geldi. Yasal çerçeve, yasa dışı üretimin azaltılması, çiftçilerin gelirinin güvence altına alınması ve küresel tıbbi kenevir pazarına entegrasyon hedefleriyle yürürlüğe girdi.

Lisanslı üretim, kapalı seralar ve kontrollü tarım alanlarında gerçekleştirilirken, ürünler yalnızca tıbbi ve endüstriyel amaçlı olarak işlenip ihraç ediliyor.

Şafşavan iline bağlı Bab Berd bölgesinde, gerekli izinleri alan uzman bir şirket tarafından kapalı seralarda tıbbi Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik ilk deneme başlatıldı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan seralarda yakın zamanda resmi üretime geçilmesi bekleniyor.

Projenin, uzun yıllar yasa dışı üretimle anılan dağlık bölgelerde yasal, çevre ve sağlık standartlarına uygun, denetimli bir üretim modeliyle istihdam yaratması ve bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
