Fas'ta 'uyum' programıyla, terörden ceza alan 20 mahkum serbest bırakıldı

Fas'ta "aşırıcılık ve terör" suçlarından ceza alan 20 hükümlü, "uyum" adı verilen ıslah programı sonrası serbest bırakıldı.

Cezaevleri ve Topluma Kazandırma Kurumları Müdürü Muhammed Salih Tamik, aşırıcılık ve terör suçlularına yönelik uyum programının 12'ncisinin kapanışında yaptığı konuşmada bazı açıklamalarda bulundu.

Programdan yararlanan 23 mahkuma ceza indirimi yapıldığını belirten Tamik, "20 mahkum bu cuma günü serbest bırakıldı." dedi.

Tamik, daha önce de 10 kadın mahkumun söz konusu programdan yararlandığını ve cezaevlerinde aşırıcılık ve terörden hükümlü kadın kalmadığını ifade etti.

Programın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Tamik, bölgesel ve uluslararası onay alan bu programın dünyada türünün "tek örneği" olduğunu dile getirdi.

Tamik ayrıca 180 saat süren diyaloglar yoluyla mahkumların "aşırıcılık ve teröre ilişkin kavram ve fikirlerini düzeltmelerinin beklendiğini" kaydetti.

Fas'ın 2017 yılında başlattığı "uyum" programından yararlanan mahkumların sayısı 279'a ulaştı.