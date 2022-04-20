Fas'ta Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için gösteri düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle gösteri düzenlendi.

Rabat'taki Yüksek Öğretim Bakanlığı önünde toplanan Faslı aileler, Ukrayna'dan dönmek zorunda kalan çocuklarının ülkedeki üniversitelere entegresi yönünde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Ukrayna'dan dönen öğrencilerin bir an önce ülkelerinde eğitimlerine başlamaları için sloganlar atan göstericilerden Mustafa Murabbi, "Mart ayından beri çocuklarımızın bir üniversitede eğitime başlamasını bekliyoruz. Hükümetin müdahalesini istiyoruz." dedi.

Eğitim döneminin bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Murabbi, "Çocuklarımız savaştan kaçmak zorunda kaldı. Onların Fas'taki üniversitelere entegresini talep ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Rabat Büyükelçisinin açıklamalarına göre, Ukrayna'da okuyan Faslı öğrencilerin sayısı 9 bini aşıyor.

Fas Dışişleri Bakanlığı da mart ayı başında, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan Fas vatandaşı sayısının 5 bine ulaştığını aktarmıştı.

Yüksek Eğitim Bakanı Abdullatif Miravi de 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan dönen öğrencilere seslenerek, eğitimlerini ülkelerinde tamamlamalarına yardımcı olacaklarını ifade etmişti.

Miravi, bu amaçla öğrencilerin dosyalarının toplanıp inceleneceği dijital bir platform oluşturulduğunu da aktarmıştı.