Fas'ta tutuklu insan hakları aktivistlerinin serbest bırakılması talebi

Fas'taki Düşünce Mahkumlarını Destekleme Ulusal Otoritesi, Rif Hareketi aktivistlerinin ve fikirlerinden dolayı hüküm giyenlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Fas'taki Düşünce Mahkumlarını Destekleme Ulusal Otoritesi, Rif Hareketi aktivistlerinin ve fikirlerinden dolayı hüküm giyenlerin serbest bırakılmasını talep etti.

İnsan hakları aktivisti ve Düşünce Mahkumlarını Destekleme Ulusal Otoritesi üyesi Fuad Abdulmumeni, Fas İnsan Hakları Derneği'nin Rabat'taki genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Rif Hareketi'nden tüm düşünce mahkumları, gazeteciler ve blog yazarları, insan hakları savunucuları ve siyasi muhaliflerle dayanışma içinde olunduğu vurgulayan Abdulmumeni, görüşlerinden dolayı hüküm giyen Rif Hareketi aktivistleri ve diğer aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fas'taki ifade özgürlüğüne ilişkin kararına da değinen Abdulmumeni, AP'nin kararının biraz bilgelik ve akıllıca ele alınması gerektiğini söyledi.

Abdulmumeni, AP'nin kararının, ülkedeki ifade özgürlüğünün durumunu değiştirmek için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosunun Fas ile ilgili tasarısı

Fransa'nın Strazburg kentinde 19 Ocak'ta toplanan AP Genel Kurulu'nda "Brezilya, Fas ve Karabağ'daki İnsan Hakları İhlalleri" başlıklı karar tasarıları kabul edilmişti.

Fas ile ilgili karar tasarısında ise AP milletvekilleri, Fas makamlarına "medya özgürlüğüne saygı duyma ve gazetecileri taciz etmekten vazgeçme" çağrısı yaptı.

Cezaevindeki Ömer Radi, Süleyman Raysuni ve Tevfik Buaşrin gibi gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden AP milletvekilleri, Fas'ın gazetecileri takip ettiğini öne sürdü ve AB ülkelerinin Fas'a bu tür teknolojileri satmamasını istedi.

Tasarıda ayrıca, AP'deki yolsuzluk soruşturmasında geçen Fas ile ilgili iddialar nedeniyle milletvekillerinin endişeli olduğu, Katar'a yönelik alınan kısıtlayıcı kararların Rabat'a da uygulanması gerektiği savunuldu.

Tasarıda, AB'nin ve üye ülkelerin Fas'taki gazetecilerin ve siyasi tutukluların durumunu gündeme getirmeye devam etmesi çağrısı yer aldı.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Er-Rif bölgesinin El-Huseyme kentinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu içinde ezilerek ölmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmemesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan 2021'de, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.

Rif Hareketi mensupları, verilen ağır hapis cezaları nedeniyle birçok kez "af ve ceza indirimi" talebinde bulunmuştu.