Fas'ta Türk yönetmenin filmi 'En İyi Film' ödülünü aldı

Fas'ta düzenlenen Tatvan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Bir Tutam Karanfil", "En İyi Film Ödülü"nü kazandı.

Fas'ta düzenlenen Tatvan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nde Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Bir Tutam Karanfil", "En İyi Film Ödülü"nü kazandı.

Bu yıl onur konuğu Türkiye'nin katılımıyla Tatvan'da 28'incisi düzenlenen ve 3 Mart'ta başlayan festival sona erdi.

Festivalde "En İyi Senaryo" ve "Sinema Endüstrisi Günleri" gibi yarışmalar ve sinema okulu öğrencilerine yönelik eğitim atölyeleri benzeri birçok etkinlik düzenlendi.

Festivale Türk oyuncu Vildan Atasever, İspanyol yönetmen Judith Colell, Mısırlı oyuncu Ghada Adel, Faslı yönetmen Hasan Benjelloun ve İtalyan yönetmen Daniele Vicari gibi çok sayıda isim konuk oldu.

Festivalde "en iyi kadın oyuncu" ödülünü "Kırmızı Balıklar" filmiyle Celile et-Telmesi kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülüne ise "Safe Place" filmiyle Hırvat aktör Juraj Lerotic layık görüldü.

Bekir Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği Türk filmi "Bir Tutam Karanfil" ise "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.