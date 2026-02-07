Haberler

Fas'ta sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bazı belde ve köylerle ulaşım kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlara neden oldu. Ordu, sularla çevrili köylere gıda yardımı ulaştırırken, 108 binden fazla kişi tahliye edildi.

Fas'ta şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel ve taşkınlar, bazı belde ile köylere giden yolların kapanmasına neden oldu.

Fas ordusu, kuvvetli yağışlar nedeniyle çevresi sularla çevrili bazı köylere gıda yardımı ulaştırdı, bazı bölgelerde de halkı tahliye etti.

Fas İçişleri Bakanlığından 4 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar sonucu sel ve taşkınların oluştuğuna işaret edilmişti.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve taşkınların ardından dört bölgeden 108 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Fas'ta 28 Ocak'tan bu yana Laraş, Sidi Kasım, Sidi Süleyman, Kenitra ve El-Kasr el-Kebir kentlerinde yoğun yağışlar sonucu barajların taşması ve su seviyesinin yükselmesiyle sel meydana geldi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı
Epstein belgeleri sonrası Fransa'da ilk istifa: Eski bakan tüm görevlerini bıraktı

Baskılara daha fazla dayanamadı! Eski bakan tüm görevlerini bıraktı