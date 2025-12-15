Haberler

Fas'ta sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle can kaybı 37'ye yükseldi. Hava koşulları, birçok bölgede hasara ve ulaşım aksaklıklarına yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerine ulaşımın geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Asfi Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, sel ve şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan can kaybının 37 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, selden etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar görenlere destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini aktardı.

Fas'ta dün özellikle kıyı bölgelerinde sel ve su baskınları, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı yaşandığı, sel ve soğuk hava koşulları nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri karşısında öylece kaldı

Kiraya verdiği dairesine çilingirle girdi! Gördükleri şoke etti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title