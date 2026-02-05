Haberler

Fas'ta selin vurduğu bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı 143 bini aştı

Güncelleme:
Fas'ın 4 bölgesini vuran seller nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 143 bin 164'e çıktı. Sel felaketi nedeniyle halkın güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor.

Fas'ın 4 bölgesini vuran seller nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının 108 binden 143 bin 164'e çıktığı açıklandı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle halkın güvenliği amacıyla önleyici tedbirlerin alınmaya devam ettiği aktarıldı.

Fas'ın kuzeyinde sellerin vurduğu 4 bölgeden tahliye edilenlerin sayısının yüzde 30'dan fazla artarak 143 bin 164'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Larache bölgesinden 110 bin 941, Kenitra'dan 16 bin 914, Sidi Kasım'dan 11 bin 696 ve Sidi Süleyman'dan 3 bin 613 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Selden etkilenen bölgelerde yaşayanların risk derecesi ve hasar boyutuna göre kademeli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği ifade edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, dün, selden etkilenen bölgelerden 108 bin kişinin tahliye edildiğini duyrumuştu.

Ülkede 28 Ocak'tan bu yana başta Larache bölgesindeki el-Kasr el-Kebir olmak üzere birçok kentte sel felaketi yaşanıyor.

Kenitra bölgesindeki Vadi el-Mehazin Barajı'nın ilk kez kapasitesinin yüzde 140'ına yükselerek taşması sonucu Lukus Nehri taşarak sele neden olmuştu.

Kaynak: AA
