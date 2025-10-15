Fas'ta Sekizinci Kuraklık Yılı Uyarısı

Fas Sulama Bakanı Nizar Berake, ülkesinin üst üste sekizinci kuraklık yılıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Berake, mecliste yaptığı konuşmada, baraj doluluk oranlarının mayısta yüzde 40'tan ekimde yüzde 32'ye düştüğünü aktardı.

Bakan, son yıllarda yaşanan olağanüstü iklim dalgalanmalarının 7 yıl süren kuraklığa yol açtığını, 2025'in ise sekizinci yıl olmasının beklendiğini belirtti.

Kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla hükümetin yeni baraj inşaatları ve deniz suyu arıtma tesisleri projeleri başlattığını söyleyen Berake, bu tesislerin 2030 yılına kadar ülkenin su ihtiyacının yüzde 60'ını karşılamasının hedeflendiğini ifade etti.

Fas'ta süregelen kuraklık, yüksek sıcaklıklarla birlikte tarım sektörünü ciddi biçimde etkiliyor. Tarım, ülkenin milli gelirinin bel kemiği olarak görülüyor ve iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ına geçim sağlıyor.