Fas'ta Şafşavan'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Fas'ın Şafşavan kentindeki orman yangını söndürme çalışmaları sürerken, yetkililer yaralanma veya can kaybı olmadığını bildirdi. Meteoroloji Kurumu, sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fas Su ve Orman Ajansı kaynakları, Şafşavan çevresindeki Dardara ormanında, hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla eş zamanlı olarak dün yangın çıktığını hatırlattı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığını aktaran Faslı yetkililer, yangını söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Fas Meteoroloji Kurumu pazartesi günü ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 46 dereceye kadar ulaşacağını duyurarak, sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulunmuş ve bunun birkaç gün süreceğini öngörmüştü.

Fas'ta 2024 yılında kaydedilen yaklaşık 380 yangın, 874 hektar civarında ormanlık alanı yok etmişti. Ülkede 2024 yılında meydana gelen yangınlar, 2023 yılına kıyasla yüzde 82'lik bir düşüş göstermişti.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
