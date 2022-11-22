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Fas'ta otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

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Fas'ta otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Fas'ın doğusundaki Taza kenti yakınlarında yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı.

Fas'ın doğusundaki Taza kenti yakınlarında yolcu taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi yaralandı.

Fas resmi ajansı MAP'ın Taza bölgesindeki yerel makamlara dayandırdığı haberine göre, Taza kentinin yaklaşık 6 kilometre uzağındaki otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Jandarma güçleri ile sivil koruma ekipleri olay yerine intikal etti, yaralılar çevre hastanelere nakledildi.

Ayrıca kazanın ardından jandarma güçleri, başsavcılığın gözetiminde kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Fas Güncel Haberler

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