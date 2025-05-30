Fas'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Fas'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor
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Fas'ın Tanca iline bağlı Huvvara ormanında çıkan yangınlar, 5. gününde de sürdürülüyor. Yangınlarda 85 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların söndürülmesi için Fas ordusu ve sivil savunma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentine bağlı Huvvara ormanında çıkan yangınları söndürme çalışmaları üst üste 5. gününde de sürdürülüyor.

Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, AA'ya yaptığı açıklamada, Tanca ilinde çıkan yangınlarda yaklaşık 85 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Azzevi, son 24 saatte, devam eden yangınlara rağmen hasar gören arazi alanında bir artış görülmediğini söyledi.

Çalışmaların şu anda söndürüldükten sonra yeniden alevlerin yükseldiği bölgelerdeki bir dizi yangın noktasını kontrol altına almaya odaklandığını aktaran Azzevi, yüksek sıcaklıklarla eş zamanlı olarak devam eden şiddetli rüzgarların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

Azzavi, yangını söndürme çalışmalarında 5 gündür Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçlerinin birlikte çalıştığını ifade etti.

Fas'ın Tanca kentine bağlı Huvvara ormanlarında 26 Mayıs'ta yangınlar çıkmıştı.

Fas, 16 Mayıs'ta 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 17 milyon dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher - Güncel
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