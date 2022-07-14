Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor

AA - Khalid Mejdoup - Güncel
 - Güncelleme:
Fas'ta orman yangınları iki gündür devam ediyor

Fas'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.

Fas'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.

Fas haber ajansı MAP'a konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Arais, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde iki gündür devam ettiği bilgisini verdi.

Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurguladı.

AA / Khalid Mejdoup - Güncel

Fas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title