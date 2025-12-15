Haberler

Fas'ta sel ve fırtına sebebiyle toplam 16 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Fas'ta yaşanan olumsuz hava koşulları sonucu kıyı kesimlerinde sel ve su baskınları meydana gelirken, iç bölgelerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara sebep oldu. Ülkede toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hasar tespiti ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Fas'ta olumsuz hava koşullarında ülkenin kıyı kesimlerinde sel ve su baskınları yaşanırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşıma engel olurken, sel ve soğuk sebebiyle toplam 16 kişi yaşamını yitirdi.

Fas'ta olumsuz hava koşulları, ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasar, can kayıpları ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu. Ülkenin kıyı kesimlerinde şehirler sular altında kalırken, yüksek kesimlerde kar yağışı bazı yerleşim yerleriyle ulaşımı aksattı.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Asfi kentinde meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi tedavi altına alındı. Cezayir sınırında ise bir haftada 9 düzensiz göçmen soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülke genelindeki olumsuz hava şartları sebebiyle toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Asfi'nin eski şehir bölgesindeki yaklaşık 70 konut ve iş yerinin sel suları altında kaldığını, yaklaşık 10 aracın ise akıntıya kapıldığını açıkladı. Sel suları nedeniyle kent genelinde birçok güzergahta ulaşımın kesildiği belirtildi. Yetkililer, kayıp ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğünü, hasar tespiti sonrası mağdur vatandaşlara destek sağlanacağını bildirdi.

El-Raşidiye iline bağlı El-Cerf beldesinde şiddetli yağışların ardından Vadi El-Batha'nın taşması sonucu El-Menkara bölgesinde çok sayıda ev çöktü. Evsiz kalan ailelerin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri desteği sağlandığı bildirildi. Kerpiçten yapılmış çok sayıda konutun ağır hasar gördüğü bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Merzuga çevresinde sel sularına kapılan bir araçtaki iki İspanyol turist, Fas Kraliyet Jandarması ekiplerince kurtarıldı. Turistler, güvenli bir noktaya götürülürken, yağışların sürmesi nedeniyle vadi ve dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzeydeki Tanca–Tetuan–El-Hoceyma bölgesinde de şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tanca, Tetuan, Martil ve M'dik-Fnidek çevresinde cadde ve ara sokaklar yağmur sularıyla dolarken, çok sayıda ev su altında kaldı. Bölge sakinleri altyapı ve kanalizasyon yetersizliğine dikkati çekerek, yetkililerden acil müdahale edilmesini istedi.

Cebelitarık Boğazı'nda etkili olan "Emilia" fırtınası nedeniyle İspanya'nın Tarifa Limanı ile Fas'ın Tanca Şehir Limanı arasındaki tüm feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Yetkililer, yolculara limanlara gitmeden önce sefer durumunu kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Sebte–Algeciras hattında seyreden bir feribotta ise yolcuların dev dalgalar nedeniyle panik yaşadığı bildirildi.

-Soğuk hava can aldı, kar ulaşımı aksattı

Fas'ın doğusunda dondurucu soğuklar can kaybına yol açtı. Cezayir sınırı yakınındaki Cerada iline bağlı Tuisit bölgesinde bir haftada Sahra Altı Afrika ülkelerinden toplam 9 düzensiz göçmenin aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH) Vecde Şubesi, ölümlerin bitkinlik ve düşük sıcaklıklara bağlı gerçekleştiğini açıkladı.

Ülkenin iç ve dağlık kesimlerinde etkili olan kar yağışı da ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre Varzazat çevresinde Büyük Atlas Dağları'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40–50 santimetreye ulaştı. Tinghir, Midelt ve Imilchil çevresinde çok sayıda yol kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı kırsal yerleşimlerin dış dünyayla bağlantısının kesildiği bildirildi. Fas Bayındırlık ve Su Bakanlığı ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

