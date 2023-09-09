Fas'ta Meydana Gelen Depremde Ölenlerin Sayısı 632'ye Yükseldi
OUARZAZATE, 9 Eylül (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Fas'ın Ouarzazate kentinde meydana gelen depremin ardından açık bir alanda duran bölge sakinleri görülüyor, 9 Eylül 2023.
OUARZAZATE, 9 Eylül (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Fas'ın Ouarzazate kentinde meydana gelen depremin ardından açık bir alanda duran bölge sakinleri görülüyor, 9 Eylül 2023.
Fas İçişleri Bakanlığı, Cuma gecesi meydana gelen şiddetli depremde ölenlerin sayısının 632'ye yükseldiğini açıkladı. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel