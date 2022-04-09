Fas'ta Meclis oturumları Berbericeye anlık tercüme edilecek

Fas Meclisi, ülke tarihinde ilk kez oturumların Berbericeye (Amaziğ dili) anlık olarak tercüme edilmesinin kabul edildiğini duyurdu.

Meclis Başkanı Reşit el-Alemi, yeni yasama döneminin açılışında yaptığı konuşmada, Meclis oturumlarında Berbericeye simultane çeviri yapılacağını belirtti.

Alemi, "Sözlü sorulara ayrılan haftalık Genel Kurul oturumlarında Arapça ve Berberice dillerinde simultane tercüme yapılacak. Ayıca Başbakan'ın (Aziz Ahnuş) kurul üyelerinin sorularını yanıtladığı aylık oturum da aynı şekilde tercüme edilecek. Bu karar 11 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlayacak." dedi.

Bunun "milli bir an" olduğunu ve söz konusu adımın takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Alemi, "Anayasa'nın gereklerini tüm boyutlarını kamusal alanda etkinleştirmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Berberice (Amaziğ dili), Anayasa'ya göre Arapça ile birlikte ülkenin ikinci resmi dili. 2011 yılında resmi dil olarak kabul edilen Berbericenin kamusal alanda daha fazla etkinleştirilmesi talepleri yükseliyor.

Fas hükümeti, geçen aralık ayında Berbericenin resmi karakterini etkinleştirmek için 1 milyar dirhemlik (100 milyon dolar) bir bütçe tahsis ettiğini duyurmuştu.

Berberiler ya da diğer adıyla Amaziğler, doğuda Mısır'ın batısındaki Siva Vahası'ndan batıda Atlas Okyanusu'na, kuzeyde Akdeniz'e, güneyde Sahra'ya kadar uzanan bölgede yaşayan ve nüfusları 50 milyonu aştığı tahmin edilen yerli halklar topluluğu olarak biliniyor.