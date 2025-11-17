Haberler

Fas'ta Mahkum Öğrenciler için Sinema ve Entegrasyon Programı Başlatıldı

Güncelleme:
Fas'ta mahkum öğrencilerin topluma yeniden uyumunu sağlamak amacıyla Sinema ve Toplumsal Entegrasyon Üstün Başarı Lisans Programı başlatıldı. Program, 2025-2026 akademik yılında uygulamaya geçecek ve sinema alanında eğitim verecek.

Fas'ta mahküm öğrencilerin topluma yeniden uyumunu güçlendirmeyi amaçlayan Sinema ve Toplumsal Entegrasyon Üstün Başarı Lisans Programı başlatıldı.

Fas Cezaevleri ve Yeniden Entegrasyon Genel Delegasyonu, Fas Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve Yenilik Bakanlığı ile Kuneytra'daki İbn Tufeyl Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan programın 2025-2026 akademik yıldan itibaren uygulamaya geçirileceği belirtildi.

Yapılan ortak açıklamada, Sinema ve Toplumsal Entegrasyon Üstün Başarı Lisans Programı'nın mahküm öğrencilerin topluma yeniden uyumunu güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Programın, Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesinden genel üniversite diploması (DEUG) veya eşdeğer bir belgeye sahip mahküm öğrenciler için uygulanacağına dikkat çekilen açıklamada, eğitim faaliyetlerinin, Sela şehrindeki cezaevinde oluşturulan üniversite alanında yüz yüze yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada, programın mahküm öğrencilerin sinema ve görsel-işitsel meslekler alanında yönetmenlik, senaryo yazımı, görüntü çekimi ve görüntü üzerinde çalışma teknikleri gibi konularda akademik bilgi ve uygulamalı beceriler edinmesine imkan tanıyacağı vurgulandı.

Yetkililer, girişimin Afrika kıtası ve bölge düzeyinde ilk örneklerden biri olarak değerlendirildiğini; akademik kaliteyi düzenli pedagojik rehberlikle birleştiren bu modelin gelecekte aynı uzmanlık alanında bir yüksek lisans programına genişletilmesinin planlandığını aktardı.

30 Kasım 2025'te sona erecek başvuruların, ulusal düzeydeki diğer üniversite programlarında geçerli olan pedagojik usul ve kurallara uygun şekilde, İbn Tufeyl Üniversitesinin Diller, Edebiyat ve Sanatlar Fakültesi bünyesindeki pedagojik komite tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

