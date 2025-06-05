Fas'ta Kurban Bayramı'nda Kesim Yasağı: Vatandaşlar Buruk Hazırlanıyor

Fas'ta Kurban Bayramı'nda Kesim Yasağı: Vatandaşlar Buruk Hazırlanıyor
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Fas'ta hükümetin hayvan pazarlarını kapatma kararı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban kesemeyecek olmasının burukluğunu yaşamasına yol açtı. Kral 6. Muhammed, bu yıl kurban kesiminin sembolik olarak kendisi tarafından yapılacağını açıkladı.

Fas'ta, hayvan pazarlarının kapatılması ve kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetlerin geçici olarak durdurulması kararı sonrası vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda "kurban kesemeyecek olmanın" burukluğunu yaşıyor.

Ülkede cumartesi günü kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde hükümet tarafından alınan karar kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetleri bıçak gibi kesti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta yasak nedeniyle kurbanlık alamayan vatandaşlar, dini bir vecibeyi yerine getiremeyecek olmanın burukluğu içinde bayrama hazırlanıyor.

Rabat'ın tarihi bölgesi olan Rabat Medinası'nda buruk bir bayram alışverişi yapanlar özellikle tatlı dükkanları ve geleneksel kıyafet satan mağazalara ilgi gösterdi.

Tatlı ve kurabiye fırınlarının önünde kuyruklar oluşurken, şebbakiye, baghrir, msemen ve batbot gibi geleneksel lezzetler müşterilerin beğenisine sunuldu.

Kral 6. Muhammed: Kurban halk adına sembolik olarak kesilecek

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı'na ilişkin şubat ayında yaptığı açıklamada, ülkede iklim değişikliği kaynaklı kuraklık ve ekonomik zorlukların etkili olduğunu vurgulamıştı.

Kral Muhammed, hayvan varlığında ciddi azalmaların yaşandığına dikkati çekerek, kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini ifade etmişti.

Fas Kralı, dini sorumlulukların kolaylaştırılması yönündeki görevleri çerçevesinde, bu yıl halka kurban kesmekten feragat etmeleri çağrısında bulunarak, bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini bildirmişti.

Ülkede 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da halktan kurban kesmekten feragat etmeleri istenmişti.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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