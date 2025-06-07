Fas'ta Kurban Bayramı Coşku ve Dayanışma İle Kutlandı

Fas'ta Kurban Bayramı Coşku ve Dayanışma İle Kutlandı
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Fas'ta Kurban Bayramı, başka İslam ülkelerine göre bir gün gecikmeli kutlandı. Bayram namazı sonrası yapılan hutbede, kurban kesemeyecek olan halkın yaşadığı burukluk vurgulandı, ancak bayram coşkusu sürdü. Ayrıca, Filistin halkına destek verildi.

Fas'ta Kurban Bayramı, diğer İslam ülkelerinin aksine bir gün gecikmeli olarak coşkuyla kutlandı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bayramlıklarını giyen Faslılar, Kurban Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak için camileri ve "musalla" adı verilen açık namazgahları doldurdu.

Bu yıl alınan kararla kurban kesemeyecek olan Faslılar, burukluk yaşasalar da yine de bayram namazını coşku içinde eda etti.

Bayram namazının ardından okunan hutbede tevhid, takva, teslimiyet ve ihsan ilkeleri vurgulandı; Hz. İbrahim ile Hz. İsmail kıssası üzerinden bayramın anlam ve önemi anlatıldı.

Hutbede, Kurban Bayramı'nın ibadet, paylaşım ve akrabalık ilişkilerini güçlendirme yönü hatırlatılırken, tekbir ve zikirlerle geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Fas Kralı VI. Muhammed'in, ülkede yaşanan kuraklık ve hayvan varlığındaki düşüş nedeniyle bu yıl halk adına kurban keseceği yönündeki kararı da hutbede dile getirildi.

Bu kararın, İslam'ın kolaylaştırıcılık prensibine dayandığı vurgulandı.

Filistin'e destek bayramda da sürdü

Hutbenin sonunda edilen duada Filistin ve Gazze halkına özel bir bölüm ayrıldı. Hutbe esnasında bazı vatandaşlar ise Filistin bayrakları açarak Gazze'ye destek verdi.

Bayram namazının ardından da birçok Faslı, ellerinde Filistin bayraklarıyla aileleriyle bayramlaştı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Cemaatin dağılması sırasında bir araya gelen bir grup, "Gazze'ye özgürlük" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları attı. Gösteri olaysız şekilde sona ererken, Fas halkının Filistin'e verdiği desteğin bayram günlerinde de sürdüğü gözlendi.

Fas Kralı VI. Muhammed'in Kurban Bayramı namazını ülkenin kuzeyindeki Tetvan kentinde, II. Hasan Camisi'nde kıldığı bildirildi.

Fas'ta bu yıl diğer İslam ülkelerinden farkı olarak Kurban Bayramı cuma değil, bugün kutlanmaya başlandı.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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