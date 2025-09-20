Haberler

Fas'ta Kadın Dernekleri İsrail Temsilcilerini Boykot Etti

Fas'ın Es-Suveyra kentinde düzenlenen uluslararası kadın forumuna, derneklerin İsrail temsilcileri bulunması nedeniyle katılmama kararı alındı. Dernekler, normalleşmeyi reddettiklerini ve Filistin'e destek verdiklerini açıkladı.

Fas'ta 5 dernek, ülkenin batısındaki Es-Suveyra (Essaouira) kentinde düzenlenen uluslararası bir kadın forumuna İsrail'den de temsilciler bulunduğu gerekçesiyle katılmayı reddetti.

Fas Kadın Haklarını Savunma Derneği, Fas Demokratik Kadınlar Derneği, Kadın Eylem Birliği, Kadın Hakları Ligleri Federasyonu ve Kadın Dayanışma Derneği tarafından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada dernekler, 19-21 Eylül'de Suveyra'da düzenlenen Dünya Kadınlar Barış Forumu"na katılmadıklarını ifade etti ve katılımcılar listesinde isimlerinin yer almasına da tepki gösterdi.

Dernekler, foruma katılmama ve boykot çağrısında bulunma sebeplerinin ise " İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddetmelerinden ve Filistin halkının İsrail işgali karşısındaki direnişine verdikleri destekten" kaynaklandığını dile getirdi.

Forum, Fransız sivil toplum kuruluşu Barış İçin Savaşçı Kadınlar Derneği tarafından düzenleniyor. Foruma Fas, Filistin ve İsrail'in yanı sıra Avrupa ve Afrika'dan ülkeler katılıyor.

Dün Suveyra kentinde onlarca Faslı, İsrail'in söz konusu foruma katılımını protesto etmişti.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
