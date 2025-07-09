Fas'ta İsrailli Akademisyenlerin Katılımına Boykot Çağrısı

Fas'taki İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Fas Kampanyası (MACBI), araştırmacı ve akademisyenlere Rabat'ta düzenlenen ve İsrailli araştırmacıların katıldığı 5. Dünya Sosyoloji Forumu'nu boykot etmeleri çağrısını yineledi.

MACBI'den yapılan açıklamada, İsrail üniversitelerini temsil ettikleri için İsrailli araştırmacı ve akademisyenlerin foruma katılımı "normalleştirme faaliyetleri" olarak nitelendirildi.

Foruma katılan İsrailli araştırmacıların çalışmalarının bazı özetlerinin Siyonist anlatıyı benimsediği belirtilen açıklamada, söz konusu araştırmacıların foruma katılımlarının iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Fas Kampanyası, 2 Temmuz'da da benzer bir bildiri yayınlayarak araştırmacı ve akademisyenlere İsrail'in katılımı nedeniyle forumu boykot etmeleri çağrısı yapmıştı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta 6 Temmuz'da başlayan ve 11 Temmuz'da sona erecek 5. Dünya Sosyoloji Forumu, dünyadaki çeşitli üniversite ve akademik kurumları bünyesinde barındıran Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA) tarafından organize ediliyor. Etkinliğe yaklaşık 100 ülkeden 4 bin 500'den fazla araştırmacı katılıyor.