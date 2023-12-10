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Fas'ta İsrail saldırıları protesto edildi

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Fas'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde geçici 'insani ara'nın ardından giderek artan İsrail saldırıları protesto edildi. Binlerce Faslı, Rabat'taki Bab El-Had Meydanı'nda toplandı ve İsrail'e karşı tepkilerini dile getirdi.

Fas'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde geçici "insani ara"nın ardından giderek artan İsrail saldırıları protesto edildi.

"Filistin için Milli Eylem Topluluğu Platformu" tarafından yapılan çağrı ile binlerce Faslı Başkent Rabat'taki Bab El-Had Meydanı'nda toplandı.

Topluluğun çağrısına sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden ve Fas'ın farklı şehirlerinden de destek geldi. Bab El Had'da başlayan yürüyüş Parlamento binası önünden geçen güzergah kullanılarak Rabat Garı'na kadar sürdü.

Göstericiler, "Fas halkı Filistin halkı ile", "Fas ve Filistin halkı tek halktır", "Filistin emanet, normalleşme ihanet", "Filistin emanettir, Sahra satılık değildir" ve "Kınamayı bırakıp eyleme geçin" sloganları attı.

Açılan pankart ve dövizlerde İsrail ve ABD karşıtı ifadeler ön plandaydı. "Bebek katili Netanyahu" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar açıldı.

Fas-İsrail ilişkilerindeki normalleşme politikasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapan göstericiler, Rabat hükümetinden Sahra meselesinin pazarlık unsuru yapılmamasını talep etti.

Gösteriyi organize eden platform, Rabat yönetimi normalleşmeden tamamen vazgeçene kadar meydanlara kuracakları stantlarda imza toplamaya, gösteri ve protestolar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Küçük bir kız çocuğunun gösteride okuduğu Filistin şiiri göstericileri duygulandırdı.

Fas ile İsrail arasında 2020'de imzalanan diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşması, Tel Aviv'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından siyasiler ve halk tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.

7 Ekim sonrası İsrail, irtibat ofisindeki diplomatlarını geri çekerken Fas'ın "normalleşme" politikasının devam edip etmeyeceği merak konusu.

Kaynak: AA / Güncel

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