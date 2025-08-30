Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Kitlesel Gösteriler

Binlerce Faslı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik açlık ve soykırımının sona ermesi talebiyle ülkenin çeşitli kentlerinde gece yürüyüşleri düzenledi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesi, Fas Filistin'e Destek ve Savunma Girişimi ile Filistin Ulusal Eylem Sekreterliği de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla ülke genelinde gösteriler organize edildi.

Bu çağrı, İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı Gazze kentindeki mahallelere yönelik hava, kara ve deniz saldırılarını yoğunlaştırması üzerine yapıldı.

Gösteriler başkent Rabat başta olmak üzere, Kazablanka, Seyyidi Kasım, Tanca, Tatvan ile Taza, Ucda ve Burkan gibi birçok şehirde gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde Fas'ın birçok kentinde düzenlenen bu yürüyüşlere katılanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Filistinlilere destek olmak ve Gazze Şeridi'ndeki açlık ve soykırımın sona ermesini talep etmek amacıyla pankartlar taşıdı.

Başkent Rabat başta olmak üzere pek çok Fas şehrinde, neredeyse her gün Filistin halkıyla dayanışma içinde kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Bu gösterilerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının sona ermesi, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması talep ediliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerikan desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırım uyguluyor. Bu süreçte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 121'i çocuk olmak üzere 322 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki soykırım savaşının yanı sıra İsrail, Batı Şeria'ya da askeri saldırılar düzenliyor.

Filistin verilerine göre bu saldırılar sonucunda en az 1016 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.