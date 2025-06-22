Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Büyük Gösteri

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Faslılar, Gazze ve İran ile dayanışma amacıyla düzenledikleri gösteride, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadı ve Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

Faslılar, Gazze Şeridi ve İran ile dayanışma amacıyla gösteri düzenleyerek İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları kınadı.

Sivil toplum kuruluşu "Filistin Eylem Grubu"nun çağrısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Filistin halkının İsrail işgaline karşı mücadelesine destek verilmesi ve Filistinlilere yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Gösteri, başkentin merkezindeki tarihi Bab el-Had Kapısı'ndan başlayarak parlamento binasına doğru ilerledi.

Göstericiler, "Ey direnişçi, ey sevgili, Tel Aviv'i yık!", "Ey Saraya (Kudüs Seriyyeleri), ey Kassam, geri çekilmek yok, teslim olmak yok" "Direniş, Rabat'tan Tahran'a kadar yıldırılmayacak" gibi sloganlar attı.

Eylemciler ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını işgalini protesto etmek amacıyla İsrail bayrağı yaktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı yıkıcı saldırıların ardından Fas'ın birçok şehrinde neredeyse her gün Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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