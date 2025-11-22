Haberler

Fas'ta İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Protesto

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın başkenti Rabat'ta, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırılarına karşı büyük bir protesto düzenlendi. Filistin İçin Eylem Grubu'nun çağrısıyla toplanan kalabalık, ateşkes ihlallerini kınadı ve Filistin direnişine destek verdi.

Fas'ta çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alan saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Fas'taki Filistin İçin Eylem Grubu isimli sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla çok sayıda kişi başkent Rabat'ta bulunan parlamento binasının önünde toplandı.

İsrail'i kınayan, Filistin direnişini de destekleyen sloganlar atan göstericiler, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef almasını protesto etti.

Filistin için Eylem Grubu Koordinatörü Abdulhafiz es-Seriti, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze hakkında kabul ettiği ABD taslağını reddettiklerini söyledi.

Filistin üzerinde hiçbir vesayetin kabul edilmeyeceğini belirten Seriti, Arap ve İslam ülkelerine Filistin'e destek olma çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını neredeyse 400 kere ihlal ederek en az 279 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.