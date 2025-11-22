Fas'ta İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Protesto

Fas'ta çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alan saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Fas'taki Filistin İçin Eylem Grubu isimli sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla çok sayıda kişi başkent Rabat'ta bulunan parlamento binasının önünde toplandı.

İsrail'i kınayan, Filistin direnişini de destekleyen sloganlar atan göstericiler, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef almasını protesto etti.

Filistin için Eylem Grubu Koordinatörü Abdulhafiz es-Seriti, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze hakkında kabul ettiği ABD taslağını reddettiklerini söyledi.

Filistin üzerinde hiçbir vesayetin kabul edilmeyeceğini belirten Seriti, Arap ve İslam ülkelerine Filistin'e destek olma çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını neredeyse 400 kere ihlal ederek en az 279 Filistinliyi öldürdü.