Fas'ta İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri

Faslılar, Rabat yönetiminin İsrail ile normalleşmesini protesto etmek amacıyla ve 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 46'ncı yılı dolayısıyla gösteri düzenledi.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu tarafından başkent Rabat'taki meclis binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Faslı katıldı.

Göstericiler, "Halk normalleşmeyi yapanların cezalandırılmasını istiyor", "Kahrolsun normalleşmeyi gerçekleştirenler", "Normalleşmeye hayır", "Halk Fas devletini kınıyor" gibi sloganlar attı.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Genel Sekreteri Abdulkadir el-Alemi, gösteride yaptığı basın açıklamasında, "Filistin Toprak Günü'nün yıl dönümünü ihya ettiğimiz bugünlerde Siyonist rejimle normalleşme kervanına katılan liderler görüyoruz." dedi.

Alemi, Arap ve Müslüman liderlerin İsrail ile normalleşerek Filistin davasını yok etmeye katkıda bulunduklarını belirterek, "Bu normalleşme süreci, Filistinlilere karşı terör estiren Siyonist rejimine karşı olan halkların iradesine rağmen gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Arap ve İslam ülkelerinin Filistin davasına ilişkin mükellefiyetlerinden vazgeçtiğine dikkati çeken Alemi, "Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita başta olmak üzere Necef Zirvesi'ne katılan tüm Arap yetkilileri kınıyoruz. Buradan Siyonist çeteyle normalleşmeye dair atılan tüm adımları da kınadığımızı ilan ediyoruz." diye konuştu.

İsrail, ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının katılımıyla, İsrail'in ev sahipliğinde 27-28 Mart'ta Necef Zirvesi düzenlenmişti.

BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, 2020'de İsrail'le diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.