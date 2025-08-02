Fas'ta İnsan Hakları Aktivistlerinden Gazze'ye Destek Açlık Grevi

Fas'ta çok sayıda insan hakları aktivisti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı açlık politikasına tepki için açlık grevi yaptı.

Fas Filistin'e Destek Cephesi'nin çağrısıyla 09.00'da başlayan grev, ülkenin en büyük insan hakları örgütlerinden Fas İnsan Hakları Derneği'nin Rabat'taki merkezinde 22.00'ya kadar devam edecek.

Etkinlikte Filistin davasına destek amaçlı konuşmalar ve paneller de düzenlenecek.

Fas Filistin'e Destek Cephesi Koordinatör Yardımcısı Abdussamed Fethi, yaptığı konuşmada, "Filistin davasının özellikle Gazze'de zor ve meşakkatli bir dönemden geçtiği bir dönemde" açlık grevi başlattıklarını söyledi.

Fethi, Gazze'deki soykırımın, hem geçen süre hem de yaşanan vahşet bakımdan tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırım olduğunu belirterek, bunun dünyanın gözleri önünde gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Gazze Şeridi'nde insani değerlerin ayaklar altına alındığını ve tehlikeli bir dönemden geçildiğini ifade eden Fethi, İsrail'in kadın, çocuk, bebek demeden tüm Filistinlileri kuşattığını, açlığa maruz bıraktığını, yiyecek almak isteyen sivilleri katlettiğini hatırlattı.

Ülkedeki sivil toplum örgütlerinin çağrılarının ardından açlık grevi, oturma eylemi ve gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 169 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.