Fas'ta iki STK'den, 2. Necef Zirvesi'nin ülkede düzenlenmesine karşı çıkma çağrısı

Fas'ta iki sivil toplum kuruluşu, 2. Necef Zirvesi'nin ülkede düzenlenmesine karşı çıkma çağrısında bulundu.

Ülkedeki en büyük İslami cemaat olan Adalet ve İhsan Hareketi ile Filistin için Ulusal Çalışma Grubu, konuyla ilgili ortak yazılı bir açıklama yaptı.

İsrail ile normalleşme sürecinin hızı ve bunun ulusal egemenlik ile ülkenin karar mekanizmasının bağımsızlığına etkisi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, iki sivil toplum kuruluşunun devlet ile toplumu korumak ve güçlendirmek için daha geniş bir ulusal güç dengesi oluşturmak amacıyla tüm siyasi partiler, sendikalar, insan hakları kuruluşları ve sivil koalisyonlarla istişareleri sürdürme ve normalleşmenin tehlikelerinden korunmak için ulusal çabaları seferber eden bir eylem programı hazırlama konusunda anlaştığı aktarıldı.

İsrail'den 2 Ocak'ta yapılan açıklamada, Fas'ın mart ayında 2. Necef Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı duyurulmuştu. Fas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ev sahipliğinde Mısır'ın yanı sıra ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in katılımıyla 27-28 Mart 2022'de ilk Necef Zirvesi düzenlenmişti.

Geçmişte Mısır ve Ürdün ile ilişkilerini normalleştiren İsrail, Netanyahu'nun liderliğinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile de bu çerçevede anlaşmalar imzalamıştı.