Fas'ta hukukçu ve akademisyenlerden İsrail ile normalleşmeye son verilmesi çağrısı

Fas'taki insan hakları aktivistleri, hukukçular ve akademisyenler, Rabat'ın İsrail ile normalleşme çabalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Fas'taki insan hakları aktivistleri, hukukçular ve akademisyenler, Rabat'ın İsrail ile normalleşme çabalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının tırmandığı bir dönemde, Fas'ta 100'den fazla hukukçu, aktivist ve akademisyenin imzasını taşıyan yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlere yönelik işgal ve ihlal politikası kınanarak, Fas'tan İsrailli ırkçı yönetimle her türlü ilişkinin kesilmesi çağrısında bulunuldu.

Fas ile İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette de Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.