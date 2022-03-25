Fas'ta görme engelli bir öğrenci ilk kez İngilizce doktora diploması aldı

Fas'taki 5. Muhammed Üniversitesinde eğitim gören görme engelli bir öğrenci yaptığı tez savunmasıyla doktora derecesini elde etmeyi başararak ülkesinde bir ilke imza attı.

Başkent Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencisi Hamid Nebil, ailesinin de katılımıyla doktora tezini savundu.

Nebil, birçok görme engelli öğrenci daha önce Arapça ve Fransızca başta olmak üzere diğer dillerde doktora derecesine ulaşırken, ülkesinde İngilizce doktora yapan ilk öğrenci olmayı başararak dikkatleri üzerine çekti.

Görme engelli öğrencinin tez danışmanı Prof. Dr. Amine el-Allam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamid'in deneyimi, özellikle de karşılaştığı büyük zorluklar çerçevesinde benzersizdir." dedi.

Allam, toplumdaki görme engelli insanların yeterli ilgiyi görmediğine dikkati çekerek, "Öğrencinin iradesi ve ortak arzusu bir arada olmasaydı, bu doktorayı bitiremezdi. Çünkü ilk defa bir profesörden Hamid'in araştırmasına danışmanlık konusunda yardım etmesini istedim ancak reddetti, onun için de doktora süreci uzadı."