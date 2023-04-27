Fas'ta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 13 kişi yakalandı

Fas, ülkenin çeşitli kentlerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 13 kişinin yakalandığını bildirdi.???????

Fas İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede gerçekleştirilen operasyonlarda yaşları 19 ile 49 arasında değişen 13 teröristin yakalandığı belirtildi.

Operasyonların Kazablanka, Beni Mellal, Muhammediye, Hanifra, Temara, Tiflet, Rissani, Burkan, Tanca ve El-Kasr el-Kebir kentlerinde düzenlendiği kaydedilen açıklamada, terör ve aşırılık davalarından sorumlu başsavcılığın, zanlılara müdahale ve gözaltı işlemlerini doğrudan denetlediği aktarıldı.

Fas emniyet güçleri 2003-2019 yıllarında toplam 200 terör hücresini çökerttiklerini belirtiyor.