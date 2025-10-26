Haberler

Fas'ta Gençler Eğitim ve Sağlık Reformları İçin Sokakta

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ta 'Gen Z 212 Hareketi' öncülüğündeki gençler, eğitim ve sağlık sistemlerinde reform talep ederek, yolsuzlukla mücadele ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyor. Protestolar, başkent Rabat ve diğer şehirlerde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Fas'ta "Gen Z 212 Hareketi" öncülüğünde düzenlenen gösterilerde gençler, eğitim ve sağlık sistemlerinde reform yapılmasını, yolsuzlukla mücadeleyi ve önceki protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Cumartesi günü başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca gibi şehirlerde toplanan yüzlerce genç, "tutuklulara özgürlük", "özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları attı.

Hareket, daha önce 27 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında benzer protestolar düzenlemiş, ardından eylemlerine ara vermişti.

"Z kuşağı" protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212 Hareketi", gösterilerin artık her cumartesi ve pazar yapılacağını duyurdu.

Son haftalarda hükümet, sağlık ve eğitim alanlarındaki reform projelerini hızlandırarak protestoların ana taleplerine yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Tolgahan Sayışman'dan Umre görüntülerine yanıt

Umre görüntüsü Çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncudan yanıt geldi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde

Macron'un eşi için yazılan ifade olay! Üstelik devletin resmi sitesinde
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.