Fas'ta Gençler Eğitim ve Sağlık Reformları İçin Sokakta

Fas'ta "Gen Z 212 Hareketi" öncülüğünde düzenlenen gösterilerde gençler, eğitim ve sağlık sistemlerinde reform yapılmasını, yolsuzlukla mücadeleyi ve önceki protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Cumartesi günü başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca gibi şehirlerde toplanan yüzlerce genç, "tutuklulara özgürlük", "özgürlük, onur, sosyal adalet" sloganları attı.

Hareket, daha önce 27 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında benzer protestolar düzenlemiş, ardından eylemlerine ara vermişti.

"Z kuşağı" protestolarının öncüsü kabul edilen "Gen Z 212 Hareketi", gösterilerin artık her cumartesi ve pazar yapılacağını duyurdu.

Son haftalarda hükümet, sağlık ve eğitim alanlarındaki reform projelerini hızlandırarak protestoların ana taleplerine yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.