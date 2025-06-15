Fas'ta Gazze Yürüyüşü İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın başkenti Rabat'ta, İsrail'e karşı İran'a destek amacıyla Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılan aktivistler, Filistin direnişine destek verdiler. Göstericiler, Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Fas'ta, Küresel Gazze Yürüyüşü ile dayanışma ve İsrail'e karşı İran'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu Fas Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde gösteri organize edildi.

Onlarca gösterici, Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyarak, Filistin direnişine destek sloganları attı, İran'ın İsrail'e karşı mücadelesine destek verdi.

Göstericiler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için uluslararası yürüyüş düzenlemeyi amaçlayan, birçok ülkeden aktivistin Küresel Gazze Yürüyüşü adıyla başlattığı girişime destek açıklaması yaptı.

"Soykırım savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Yaşasın direniş, yaşasın Filistin", "Ey her yerdeki özgür insanlar, Siyonizme hayır, Amerika'ya hayır" ve "Onurlu İran'a devrimci selam" sloganları attı.

Göstericiler, İran'ın İsrail'e karşı mücadelesine destek verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail, Devrim Muhafızları'nın üst düzey ismini öldürdü
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.