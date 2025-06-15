Fas'ta Gazze Yürüyüşü İçin Destek Gösterisi Düzenlendi

Fas'ta, Küresel Gazze Yürüyüşü ile dayanışma ve İsrail'e karşı İran'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşu Fas Filistin'i Destekleme Cephesi tarafından, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde gösteri organize edildi.

Onlarca gösterici, Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyarak, Filistin direnişine destek sloganları attı, İran'ın İsrail'e karşı mücadelesine destek verdi.

Göstericiler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için uluslararası yürüyüş düzenlemeyi amaçlayan, birçok ülkeden aktivistin Küresel Gazze Yürüyüşü adıyla başlattığı girişime destek açıklaması yaptı.

"Soykırım savaşına hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Yaşasın direniş, yaşasın Filistin", "Ey her yerdeki özgür insanlar, Siyonizme hayır, Amerika'ya hayır" ve "Onurlu İran'a devrimci selam" sloganları attı.

Göstericiler, İran'ın İsrail'e karşı mücadelesine destek verdiklerini vurguladı.