Fas'ta Gazze'ye Yönelik İsrail Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Fas'ın birçok kentinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.???????

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu ve Fas Filistin'i Destekleme Cephesi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından başkent Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinden parlamento binasına doğru "Filistin özgürleşene ve normalleşme sona erene kadar direniş ve sabır" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Gösteriye katılanlar, "Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve yardımların girişine izin verilmesi", " İsrail'in Filistinlileri yerinden etme girişimlerini durdurması için baskı yapılması" çağrısında bulundu. Ayrıca göstericiler, Küresel Sumud Filosu'na katılan ve halen İsrail'de alıkonulan Faslıların serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.

Filistin ile dayanışma sloganlarının da atıldığı gösteride, Fas bayraklarının yanında Filistin bayrakları da açıldı.

Yürüyüşte, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acıları ve İsrail ablukasının yol açtığı yiyecek ve su kıtlığını anlatan canlandırmalar yer aldı. Ayrıca, maketler İsrail soykırımının yol açtığı yıkımın boyutlarını da gözler önüne serdi.

Bazı Faslı çocuklar da sembolik kıyafetler giyerek, Gazze'de soykırıma direnen Filistinli direnişçileri canlandırdı.