Fas'ta Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenlendi

Fas'ta Ümmetin Sorunlarını Destekleme Derneği'nin çağrısıyla Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenlendi. Göstericiler, Gazze'deki sivillerin hedef alınması ve İsrail'e desteğe karşı tepkilerini dile getirdi.

Fas'ta Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenledi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşu, Ümmetin Sorunlarını Destekleme Derneğinin çağrısıyla Tanca ve Kazablanka kentleri başta olmak üzere bazı şehirlerde, geniş katılımlı gösteriler gerçekleştirildi.

Göstericiler, Gazze'deki sivillerin hedef alınması konusundaki sessizliğinden ve İsrail'e desteğinden dolayı Batı'yı eleştiren sloganlar attı.

İsrail ile normalleşmeye karşı olduklarını ifade eden göstericiler, Arap ve İslam ülkelerinin Gazze'deki savaşı durdurmak için "pratik adımlar" atmasını talep eden pankartlar açtı.

İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze'ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.