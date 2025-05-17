Fas'ta Gazze Şeridi İçin Büyük Gösteriler

Fas'ta Gazze Şeridi İçin Büyük Gösteriler
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Fas'ın 79 kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıları kınamak amacıyla 117 gösteri düzenlendi. Binlerce Faslı, İsrail'in soykırım uygulamalarını protesto etti.

Fas'ın çeşitli kentlerinde Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırımı kınamak amacıyla gösteriler yapıldı.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu"ndan yapılan yazılı açıklamada, Faslıların İsrail ile normalleşmeye karşı çıktığı belirtildi.

Ülkedeki 79 kentte 117 gösteri düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, Faslıların bu gösterilerle Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını ortaya koydukları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca binlerce Faslının İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımı kınadığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 632 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 272'ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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