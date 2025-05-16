Fas'ta Gazze ile Dayanışma Gösterileri Düzenlendi

Fas'ta Gazze ile Dayanışma Gösterileri Düzenlendi
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Fas'ın birçok kentinde, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösterilerde Filistin meselesinin önemine vurgu yapıldı. Göstericiler, insani yardım talepleriyle sloganlar attı.

Fas'ın birçok kentinde Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine "Tufandan (Aksa Tufanı) sonra Nekbe yok, düşmanla normalleşme yok" pankartlarıyla Fes, Meknes, El-Kuneytıra, Berkane, Vecde, Agadir, Sidi Bennur'un da aralarında bulunduğu pek çok kentte vatandaşlar sokaklara indi.

Filistin meselesinin desteklenmesini, Gazze'ye insani yardım gönderilmesini ve soykırımın sona ermesini talep eden göstericiler, "Fas ve Filistin, tek halktır", "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" ve "Ey direnişçi zafere ve kurtuluşa doğru yürü" şeklinde sloganlar attı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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