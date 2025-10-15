Fas'ta Gazze İçin Destek Gösterisi Düzenlendi
Fas'ta düzenlenen gösterilerde, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistin halkına destek talebi öne çıktı. Gazze'deki ateşkesin ardından göstericiler, İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma mesajları verdi.
Fas'ta çok sayıda kişi Gazze Şeridi'nin yeniden inşası talebi ve Filistin halkına destek olmak amacıyla gösteri düzenledi.
Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla ülkenin kuzeyindeki Tetuan kentinde onlarca Faslı, İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler ve Gazze için sokağa çıktı.
Göstericiler, Gazze Şeridi ve Filistin halkıyla dayanışmasını dile getirdi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık baskınlarına maruz kalan Mescid-i Aksa'ya destek sloganları attı.
Gazze'de ateşkesin ilanından sonra da Filistin davasını desteklediklerini belirten Faslılar, İsrail'in 2 yıldan uzun süren saldırılarıyla büyük yıkıma maruz kalan Gazze'nin yeniden inşası için çalışılması gerektiğini belirtti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten ateşkes ilan edilene kadar düzenlediği saldırılarda 68 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi de yaralandı.
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim'de anlaşma yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.