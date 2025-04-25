Fas'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterileri Düzenlendi

Fas'ın birçok kentinde 73'üncü haftasında Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu tarafından Kazablanka, İnezgane, Vecde, Meknes, Tanca ve Tatvan'ın da aralarında bulunduğu pek çok şehirde binlerce kişi Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Göstericiler, Mescid-i Aksa ile Kubbetu's Sahra'nın fotoğraflarını taşıdı, "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir" yazılı dövizler taşıdı ve "Fas'tan Gazze'ye selam olsun" ve "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor" sloganları attı.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gün aşırı gösteriler düzenleniyor.