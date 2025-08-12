Fas'ta Filistinli Çocuklar İçin Yaz Kampı Başladı

Fas'ta Filistinli çocuklar için bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Haretü'l-Mağaribe (Mağrip Mahallesi)" yaz kampı Kudüs'ten gelen 50 çocuğun katılımıyla başladı.

Kudüs Komitesi Başkanı Fas Kralı 6. Muhammed'in himayelerinde, Beytülmakdis Eşşerif Vakfı (BMAQ) tarafından Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı – Gençlik Dairesi işbirliğiyle organize edilen yaz kampı 26 Ağustos'a kadar sürecek,

Yaz kampına bu yıl Kudüs'ten 11 ila 14 yaşlarındaki 50 çocuk ile Fas'tan aynı yaş grubunda 50 çocuk katılıyor.

Yaz okullarında uzmanlar tarafından "koruma yöntemleri eğitimi", "yapay zekanın bilgi ve algı geliştirmedeki fırsatları" ve "elektronik oyunlarda sorumlu eğlence" konularında etkileşimli atölyeler ve uygulamalı çalışmalar yürütülüyor.

Açılış töreni, Tanca'daki Ahmed Boukmakh Kültür Merkezi'nde "Elektronik Oyunları Eğitim, Öğretim ve Eğlence Aracı Haline Getirelim" temalı yaz okulu etkinlikleriyle yapıldı.

Beytülmakdis Eşşerif Vakfı Müdürü Muhammed Salim eş-Şerkavi, burada yaptığı konuşmada, gençleri dijital oyunların açık ve gizli tehlikelerine karşı bilinçlendirme çabasında olduklarını belirtti.

Şerkavi, programın Vakfın 2024–2027 dijital stratejisiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubeki de yaz kampının, Kral 6. Muhammed'in Filistin'e verdiği desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Şubeki, "Haretü'l-Mağaribe" isminin, Fas ile Filistin arasındaki tarihi bağların ve ortaklığın sembolü olduğuna dikkati çekti.

Kültürel ve sportif etkinlikler ile şehir turları

Kamp süresince Kudüslü ve Faslı çocuklar arasında sanatsal ve sportif yarışmalar düzenlenecek.

Katılımcılar, Kazablanka, Rabat, Tanca, Tetvan, Medyak ve Şafşavan şehirlerine turistik geziler yaparak hem tarihi eserleri görecek hem de ülkedeki önemli altyapı, ulaşım ve spor projeleri hakkında bilgi edinecek.

Çocuklar ayrıca, Fas'ta bulundukları döneme denk gelen milli bayramlarda Fas milli marşını ve "Nidaü'l-Hassan" (Hasan'ın Çağrısı) şarkısından bölümleri seslendirecek; Filistin kültüründen ilham alan koreografiler ve geleneksel "debke" dansını sahneleyecekler.