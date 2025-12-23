Haberler

Fas'ta İsrail ile normalleşmenin sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Güncelleme:
Fas'ta çok sayıda kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail ile normalleşmeyi protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, normalleşme anlaşmasının sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğünü talep etti.

Fas'ta çok sayıda kişi Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail ile normalleşmeyi protesto etmek için gösteri yaptı.

Fas Filistin'e Destek Cephesi isimli sivil toplum kuruluşu, Fas'ın İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının protesto etmek için gösteri çağrısı yaptı.

Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler İsrail ile normalleşmeyi protesto etti.

"Normalleşme bitirilip Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele sürecek" sloganıyla toplanan göstericiler, Fas halkının İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu vurguladı.

Göstericiler, Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı, üzerinde "soykırımı ve açlığı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" gibi yazıların yazıldığı dövizler taşıdı.

Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşması 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
