Fas'ta Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi

Fas'ın birçok kentinde yüzlerce kişi, her yıl 29 Kasım'da kutlanan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle, Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla Tinghir, Tanca, Meknes, Şafşavan ve Kenitra kentlerinde yüzlerce Faslı, İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler ve Gazze için sokağa çıktı.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, gösterilere katılanlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerini sürdürmesini reddettiklerini ifade etti.

Gösteriye Fas ve Filistin bayraklarıyla katılan Faslılar, üzerinde "Özgür Filistin", "Rahat uyu şehit... Mücadeleye devam edeceğiz", "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor", "Fas'tan Filistin'e... İki değil, tek halk" ve "Bugün veya yarın... Kurtuluş kaçınılmazdır" gibi sloganların yazıldığı ve Filistin halkına destek veren pankartlar taşıdı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

Bundan 48 yıl önce 29 Kasım 1977'de aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarına hukuksuz şekilde yerleşmesine zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı iki kararla da 29 Kasım'ın "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM Genel Kurulunun 29 Kasım 1977 tarihinde yaptığı oturumda alınan kararla Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978'den bu yana her yıl 29 Kasım, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

BM'nin söz konusu kararında "Uluslararası dayanışma günü, uluslararası camianın, Filistin meselesinin henüz çözülmemiş olduğu gerçeğine odaklanması için bir fırsat sunmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

BM, Filistin halkının, "kendi kaderini tayin etme, bağımsız ve egemen olma ve Filistinli mültecilerin evlerine geri dönme" gibi BM Genel Kurulu'nun tanıdığı haklarını elde edemediğini kaydediyor.??

Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayımlama, toplantılar yapma ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlemeleri isteniyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
