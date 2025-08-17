Fas'ta Filistin'e Destek İçin Büyük Gösteriler

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına, Filistinlilerin aç bırakılmasına ve İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenledi.

Fas'ın Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti ve Filistin'e Destek ve Savunma Girişimi adlı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, ülkenin doğusundaki Taurirt ve batısındaki Agadir kentlerinde yüzlerce Faslı protesto için toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Gazze'ye Fas'tan selam" ve "Halk Filistin'in özgürlüğünü istiyor" sloganları attı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda kaldıkları çadırı bombalayarak Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteciyi öldürmüştü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükselmişti.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları uyguluyor.

Uluslararası Adalet Divanının durdurma yönündeki çağrı ve kararlarını dikkate almayan İsrail'in saldırıları, şimdiye kadar 61 bin 897 Filistinlinin ölümüne, 155 bin 660 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlercesi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık ise 108'si çocuk olmak üzere 251 can aldı.